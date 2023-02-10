الرئيس العراقي يعرب عن تعازيه لنظيره التركي بضحايا الزلزال

2023/02/10 | 13:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعرب رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الجمعة، عن خالص تعازيه ومواساته للرئيس التركي وشعبه ولذوي ضحايا الزلزال المدمر، متمنيا للجرحى والمصابين الشفاء العاجل.

‎وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد أعرب خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان عن تضامن العراق حكومة وشعبا مع الشعب التركي في محنته الحالية بوجه التداعيات الإنسانية الخطيرة التي خلفها الزلزال".

‎بدوره، عبّر الرئيس التركي عن "خالص شكره وامتنانه الى الرئيس وللشعب العراقي على موقفه المواسي والمتضامن مع تركيا اثر كارثة الزلزال".

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