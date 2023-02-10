البرلمان يستعد لإقرار الكثير من القوانين الشهر المقبل

2023/02/10 | 13:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الجمعة، أن الشهر المقبل سيشهد إقرار الكثير من القوانين المعطلة في البرلمان.

وقال عضو اللجنة يوسف السبعاوي في تصريح صحفي إن “قانون النفط والغاز والموارنة وقانون الرعاية الاجتماعية بالإضافة إلى الكثير من القوانين المعطلة تم إدراجها في جدول جلسات البرلمان وتم قراءة بعضها قراءة أولى، والبعض الآخر الآن في اللجنة القانونية”.

وأضاف أن “اللجنة القانونية النيابية ستدرس هذه القوانين في الأسابيع المقبلة وسيشهد الشهر المقبل إقرار الكثير من القوانين المعطلة”.

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