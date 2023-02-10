وزارة النفط توافق على مد أنبوب غاز من بغداد إلى الرمادي

2023/02/10 | 13:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الحكومة المحلية في محافظة الأنبار، اليوم الجمعة، استحصال موافقة وزارة النفط على مد أنبوب غاز من بغداد إلى الرمادي.

وقال مستشار محافظ الأنبار لشؤون الطاقة عزيز الطرموز، بحسب الوكالة الرسمية: “تم استحصال موافقة وزارة النفط، على مد أنبوب غاز من بغداد إلى الرمادي (مستودع الطاش)، وإحالته إلى شركة المشاريع النفطية لتنفيذه”.

وأضاف، أن” الانبوب يمتد بطول (120 كم) وبكلفة 38 مليون دولار”، لافتا إلى أن” المشروع يعتبر استراتيجيا، لنقل الغاز من بغداد إلى الرمادي، ويقوم بتزويد معامل الغاز الحكومية والأهلية، بدلا من ذهاب السيارات الحوضية لنقله من بغداد”.

وتابع، أن” المشروع تم الكشف عنه من قبل شركة المشاريع النفطية وشركة الخطوط والأنابيب”.

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