2023/02/10 | 13:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أفاد مصدر في جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، بإلقاء القبض على اليوتيوبرية “خالد النعيمي” ونجله “حمزة حباتي” في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى بسبب المحتوى الهابط.وأبلغ المصدر لـ/ المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الامن الوطني يعتقل اليوتيوبر خالد النعيمي وابنه بتهمة المحتوى السيء المركز الخبري الوطني.

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