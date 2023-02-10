2023/02/10 | 14:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني دعا جميل بايك الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي لمنظومة المجتمع الكوردستاني، قواته الى وقف عملياتها العسكرية ضد الجيش التركي في مناطق الصراع وداخل المدن التركية بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب عدة مدن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العمال الكوردستاني يعلق عملياته العسكرية ضد تركيا المركز الخبري الوطني.

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