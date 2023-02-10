رئيس الجمهورية يجري اتصالاً هاتفياً مع نظيره التركي

2023/02/10 | 14:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أجرى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “رئيس الجمهورية قدم تعازيه ومواساته للرئيس أردوغان وللشعب التركي ولذوي ضحايا الزلزال المدمر، متمنياً للجرحى والمصابين الشفاء العاجل”.واعرب رئيس الجمهورية خلال الاتصال عن “تضامن العراق حكومة […]

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