2023/02/10 | 14:37 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 10 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: دعا جميل بايك الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي لمنظومة المجتمع الكوردستاني، قواته...

ظهرت المقالة حزب العمال الكردستاني يعلق عملياته العسكرية ضد تركيا أولاً على المسلة.

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