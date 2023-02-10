طقس العراق يشهد أمطار وتذبذب في درجات الحرارة بـ الأيام القادمة

2023/02/10 | 14:37 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 10 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: أعلنت هيئة الأنواء الجوية، الجمعة، توقعاتها لحالة الطقس للأيام الأربعة المقبلة،...

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