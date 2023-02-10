طفلة صغيرة حشر رأسها بقالب صنع الكعك.. شاهد كيف أنقذت

2023/02/10 | 14:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق رأس طفلة صغيرة من ولاية بنسلفانيا الأمريكية تبلغ من العمر عامين في قالب صنع الكعك بعد أن كانت تلهو به.حيث كان على والدتها الاتصال برقم الطوارئ، وعند حضورهم أخذ رجال الإنقاذ قاطعة العلب المعدنية وقطعوا القالب المعدني من مكانين حتى تسنى لهم إخراجها من المأزق الذي ورطت نفسها فيه.

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