2023/02/10 | 15:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الجمعة، إن موسكو تعتزم خفض إنتاجها النفطي طواعية بمقدار 500 ألف برميل يوميا أو حوالي خمسة بالمئة في مارس وذلك بعد أن طبق الغرب سقفا لأسعار النفط الروسي.وأدت هذه التصريحات إلى قفزة في أسعار النفط بأكثر من 2 بالمئة ليتجاوز خام برنت 86.4 دولار للبرميل، […]

ظهرت المقالة روسيا تفاجئ الأسواق بإعلان خفض إنتاج النفط..



والأسعار تشتعل أولاً على ايرث نيوز.

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