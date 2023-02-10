2023/02/10 | 15:14 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 10 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي...

ظهرت المقالة عزل احمد ابو ريشة عن مؤتمر صحوة العراق ..



و الصحوة تعاود نشاطها أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عزل احمد ابو ريشة عن مؤتمر صحوة العراق .. و الصحوة تعاود نشاطها) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عزل احمد ابو ريشة عن مؤتمر صحوة العراق .. و الصحوة تعاود نشاطها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).