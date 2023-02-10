2023/02/10 | 15:15 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gITcmKm9Zj0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دهوك..تساقط كميات من الثلوج في المناطق الجبلية تجلب السواح للمجىء اليها) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. دهوك..تساقط كميات من الثلوج في المناطق الجبلية تجلب السواح للمجىء اليها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).