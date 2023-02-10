ارتفاع بعدد الضحايا والمصابين بزلزال تركيا

2023/02/10 | 15:16 - المصدر: بغداد اليوم

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عاجل | أردوغان: عدد الوفيات جراء الزلزال بلغ 18.991 وعدد المصابين بلغ 75.570

عاجل | الرئيس التركي: عدد الوفيات بسبب الزلزال ارتفع إلى 18991 إضافة إلى 75570 مصابا

عاجل | أردوغان: سنعيد إعمار المناطق المتضررة في أسرع وقت ممكن

عاجل | أردوغان: عملنا صعب جدا لأن آثار دمار الزلزال طالت 10 محافظات والموظفون أنفسهم متضررون من الزلزال

أردوغان: عمليات البحث والإنقاذ تتواصل مع وصول فرق إنقاذ من الخارج

عاجل | أردوغان: نواجه صعوبات بسبب آثار الدمار بالإضافة إلى الظروف الجوية

عاجل | أردوغان: فرق الإنقاذ ما زالت تأتينا في إطار عروض من 94 دولة للمساعدة

عاجل | أردوغان: كان هناك بعض الإخفاقات في البداية إلا أن الوزراء والمسؤولين كانوا على الأرض منذ اللحظة الأولى للزلزال

عاجل | أردوغان: البعض يحاول استغلال الأوضاع من أجل النهب والبعض من أجل السرقة ولهذا أعلنا حالة الطوارئ

عاجل | أردوغان: أكثر من 144 ألف شخص يعملون في البحث والإنقاذ إلا أن اتساع منطقة الدمار يصعب عملهم

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