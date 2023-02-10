الأردن تكشف عن اتفاق مع العراق لـ

2023/02/10 | 15:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف مسؤول صناعي أردني، اليوم الجمعة، عن اتفاق مع بغداد لإقامة شراكات تجارية "بعيدةً عن المنافسة".

ونقلت وسائل إعلام أردنية وتابعتها (بغداد اليوم)، عن رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن فتحي الجغبير قوله إن "القطاع الخاص الأردني حريص على أن تكون علاقاته الاقتصادية مع العراق على أساس من التكاملية باعتباره شريكا تجاريا مهما للأردن".

وأضاف أن "فرص التعاون بين القطاع الخاص في البلدين كبيرة وواسعة ما يشجع كذلك على إقامة الاستثمارات والشراكات التجارية المشتركة.

وأشار إلى "الاتفاق مع اتحادي الصناعات والتجارة العراقي على أن تشهد المرحلة المقبلة عملا ثنائيا بعيدا عن المنافسة".

وتابع الجغبير، أن "الصناعة الأردنية تمتلك العديد من الفرص التصديرية إلى السوق العراقية، تصل قيمتها لأكثر من 200 مليون دولار، تتمثل بالصناعات الغذائية والدوائية، والبلاستيكية والتعبئة والتغليف من الورق والمعدن".

وأكد أن "العراق يرتبط مع الأردن بالعديد من ألاتفاقيات التجارية والاقتصادية ومذكرات التفاهم والتي تسهم في تأطير وتمكين العلاقات الأخوية بين البلدين في مقدمتها اتفاقية للتعاون الاقتصادي والفني وقعت عام 1980 واتفاقية التجارة الحرة الموقعة عام 2009".

وشدد على "ضرورة بناء شراكات استراتيجية على مستوى مؤسسات القطاع الخاص وبخاصة في ظل المشاريع المشتركة المتفق على تنفيذها بين البلدين خلال السنوات المقبلة وبمقدمتها المدينة الاقتصادية التي ستقام مناصفة على حدود البلدين".

وأردف قائلاً إن "الصناعة الأردنية لديها القدرة على إسناد عملية إعادة الإعمار بالعراق كالصناعات الإنشائية والتعدينية التي تمتلك قاعدة إنتاجية صلبة وواسعة من منتجات الحديد والإسمنت والحجر والرخام، إلى جانب الكيماوية كالدهانات والأسمدة والمواد الكيماوية الأولية المستخدمة في الصناعات الإنشائية والهندسية والمستلزمات الصحية والكهربائية".

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