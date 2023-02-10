إسرائيل.. 6 جرحى بعملية دهس في القدس

2023/02/10 | 15:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسعفون إسرائيليون، الجمعة، إن 6 أشخاص أصيبوا بجروح، بعدما صدم مهاجم مشتبه به بسيارته عددا من المارة في القدس الشرقية، وفقا لأسوشيتد برس.

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