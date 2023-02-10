دخول 42 مؤسسة حكومية ضمن نضام “الغاء صحة الصدور”

2023/02/10 | 15:34 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، دخول 42 مؤسسة ما بين وزارة وهيئة مستقلة ومحافظة ضمن نظام إلغاء صحة الصدور الورقية والتحول الى النظام الالكتروني.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة حيدر مجيد إن “دائرة مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تواصل إجراءاتها التنسيقية مع جميع المؤسسات الحكومية بشأن أتمتة البرامج والخدمات الحكومية التي تقدم إلى المواطنين، وثمة عمل متواصل آخر بعد اجتماع مع ممثلي وزارة الداخلية بشأن إنشاء نظام لأتمتة الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية في دوائر الجنسية والجوازات”، مشيراً إلى أنه “في الأسبوع الماضي أطلق المركز خدمة إلغاء صحة الصدور الورقية للوكالات الصادرة من دوائر الكتاب العدول في 23 دائرة في بغداد والمحافظات والعمل المستمر بأتمتة وإلغاء صحة الصدور الورقية في بقية دوائر كتاب العدول”.

وأضاف مجيد أن “الدائرة أطلقت نظاماً يتيح للمواطنين إمكانية تغيير أسماء المشتركين في ورقة الماء والكهرباء، وهذا البرنامج الالكتروني عبر بوابة أور الإلكترونية، وكذلك موضوع إلغاء صحة الصدور في المؤسسات الرسمية مستمر وحتى الآن هناك 42 مؤسسة ما بين وزارة وهيئة مستقلة ومحافظة دخلت ضمن هذا البرنامج”، لافتاً إلى أن “هذه البرامج تسهم في تبسيط الإجراءات المقدمة للمواطنين بتجاوز البيروقراطية واقتصاد الزمن والأهم في هذا الأمر هو موضوع القضاء على عمليات الفساد الإداري وإنهاء حالة التزوير في الوثائق الرسمية”.

وذكر أن “العمل المستمر بالتنسيق مع وزارة الخارجية لغرض الإجراءات الحكومية الخاصة بالدوائر القنصلية في وثائق التصديقات، وكذلك هنالك برامج نعمل عليها مع الوزارات، والمرحلة الآن هي الأهم لأتمتة كل الخدمات الحكومية التي تقدم إلى المواطنين بصورة مباشرة”.

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