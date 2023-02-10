2023/02/10 | 16:10 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: JLWYBle3qLU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق رغم قرار تخفيض الدولار) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق رغم قرار تخفيض الدولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).