برنامج الغذاء العالمي يحذر: مخزوننا ينفد في شمال سوريا ويجب فتح مزيد من المعابر لتجديده

2023/02/10 | 16:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال ديفيد بيزلي مدير برنامج الغذاء العالمي في بيان لشبكة CNN، إن البرنامج يدعو إلى فتح المزيد من المعابر إلى الأراضي السورية المتضررة من الزلزال المدمر، لتجديد إمدادات المساعدات التي استنفدت.

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