المساعدات الاغاثية العراقية الى سوريا بلغت نحو 100 طن

2023/02/10 | 16:19 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أحصت الأمانة العامة لمجلس الوزراء اليوم الجمعة عدد رحلات الإغاثة والمواد المنقولة جواً الى سوريا وتركيا.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد إن “عدد الرحلات للجسر الجوي الذي وجه بإنشائه رئيس مجلس الوزراء، الناقل للمواد الإغاثية إلى سوريا وتركيا بلغ أربع رحلات بالتنسيق بين سوريا وتركيا، وبمشاركة سبع طائرات من قيادة القوة الجوية”.وأضاف أن “كميات المواد المنقولة بلغت ما يقارب الـ100 طن من المواد الطبية والغذائية والإغاثية”، مبيناً أن “قيادة القوة الجوية وصقور الجو كان لهما الجهد الأكبر لنقل شحنات الإغاثة”.وأشار الى أن “عملية النقل تضمنت تغطيات إعلامية بتنسيق مباشر من فريق الإعلام الحكومي مع إعلام وزارة الدفاع وقيادة القوة الجوية، إضافة إلى جهد مركز العمليات الوطني وقيادة العمليات المشتركة”.وكان رئيس الوزراء قد وجه في وقت سابق بافتتاح جسر جوي بين العراق وسوريا وتركيا لإرسال المواد الإغاثية للبلدين.

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