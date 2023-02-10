ديالى تصدر قرار فوري حيال” الصيدليات الصباحية”

2023/02/10 | 16:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت دائرة صحة ديالى، اليوم الجمعة، قرار فوري حيال الصيدليات الصباحية.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” انه” دائرته اصدرت قرار فوري بمنع الصيادلة العاملين في المؤسسات الصحية الحكومية بفتح صيدلياتهم خلال اوقات الدوام الرسمي”.

واضاف، ان “قرار جاء من اجل الالتزام بالدوام من قبل الصيادلة مؤكدا بان هناك فرق تفتيش سنتابع تنفيذه من خلال جولات ميدانية”.

واشار الى انه “جرى استثناء الصيادلة المتقاعدين من قرار اغلاق الصيدليات في الفترة الصباحية”.

وادى فتح بعض الصيادلة العاملين في مؤسسات الحكومية صيدلياتهم خلال الفترة الصباحية الى غيابات وضعف في اداء واجباتهم”.

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