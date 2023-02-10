وزير الخارجية: واشنطن تتفهم مشكلات العراق الاقتصادية

2023/02/10 | 16:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد وزير الخارجية، فؤاد حسين، إن الولايات المتحدة تتفهم الخطوات التي اتخذها العراق في سبيل تحقيق الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي.

وقال حسين في تصريح متلفز إن “اليوم الأول للاجتماعات مع الجانب الأميركي كان مثمرا، وشهد مناقشة مواضيع مهمة من الاقتصاد العراقي إلى محاربة عصابات داعش الإرهابية”.

وأوضح أن “العراق يتجه إلى أن يكون دولة غاز إضافة إلى كونه بلدا نفطيا”.

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