خلاف على قطعة أرض ينتهي بـ

2023/02/10 | 16:42 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بمقتل شخص وإصابة والده وشقيقه، بسبب خلاف مع أبن عمه؛ في محافظة الديوانية.

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