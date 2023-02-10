رجل يقتل شقيقه بسبب خلاف على ارض زراعية في الديوانية

2023/02/10 | 17:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

كشف مصدر امني، اليوم الجمعة، عن تفاصيل جريمة قتل لشاب على يد شقيقه.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان ”شخصا اقدم على قتل اخيه بعدة طلقات نارية في ناحية الشوفة ضمن محافظة الديوانية".

واضاف، ان "الجريمة وقعت بسبب خلاف على ارض زراعية".

فيما لم يتم اصدار بيان رسمي لمديرية مكافحة اجرام الديوانية لغاية الآن، يوضح ملابسات الحادثة المأساوية.

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