حمودي بشأن مكافحة

2023/02/10 | 17:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثمن رئيس المجلس الاعلى الاسلامي

العراقي همام حمودي، اليوم الجمعة،

جهود القضاء ووزارة الداخلية بمكافحة

"المحتوى الهابط"، فيما أشار الى أنها

مبادرة شجاعة لحفظ العائلة العراقية.

وذكر المكتب الإعلامي لحم

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