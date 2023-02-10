الجوية يهزم الكرخ ونفط البصرة يخرج بنقطة ثمينة من موقعة الزوراء

2023/02/10 | 17:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرت، اليوم الجمعة، ثلاث مواجهات ضمن

حساب الجولة 16 من الدوري العراقي

الممتاز.

المباراة الأولى التي احتضنها ملعب

ميسان الأولمبي بين نفط ميسان والحدود،

انتهت بهدف نظيف لأصحاب الأرض سجله

اللاعب يونس عبد

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