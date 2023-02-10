الانواء تحدد موعد انتهاء موجة البرد في العراق

2023/02/10 | 17:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حددت الانواء الجوية، اليوم الجمعة، موعد انتهاء موجة البرد القارس التي ضربت اغلب محافظات البلاد في الايام الماضية.

وقال مدير اعلام الانواء الجوية عامر الجابري في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "تقرير قسم التنبؤ الجوي بين ان البلاد ستتعرض الى منخفض قادم من تركيا ترافقه كتلة هوائية باردة جدا"، مبينًا أنه "استمر لغاية اليوم الجمعة ثم سيليه تغير في الاجواء بنسب طفيفة لاننا ضمن فترة تتكرر فيها المنخفضات والمرتفعات الجوية وتستمر الى شهر اذار المقبل".

واضاف، ان "يوم غد ستنحسر موجة البرد الشديد في البلاد لكن ستبقى درجات الحرارة متفاوتة لان تكرار المنخفضات هو من يحددها بشكل مباشر".

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