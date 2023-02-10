2023/02/10 | 17:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أكد وزير البيئة والتطوير العمراني التركي مراد قوروم، اليوم الجمعة، أن بلاده تستعد لإطلاق أكبر حملة إسكان بتاريخها في 10 ولايات تضررت من الولايات العشر المتضررة من كارثة الزلزال الذي ضرب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تركيا تستعد لإطلاق أكبر حملة إسكان بتاريخها في المناطق المتضررة المركز الخبري الوطني.

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