2023/02/10 | 17:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني عاد نادي القوة الجوية لكرة القدم، لصدارة ترتيب الدوري العراقي الممتاز، بعد فوزه على مضيفه الكرخ بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة 16 من البطولة.المباراة التي جرت بعد ظهر اليوم على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجوية يتصدر الدوري العراقي الممتاز والزوراء يتعثر في الدقائق الأخيرة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجوية يتصدر الدوري العراقي الممتاز والزوراء يتعثر في الدقائق الأخيرة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجوية يتصدر الدوري العراقي الممتاز والزوراء يتعثر في الدقائق الأخيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).