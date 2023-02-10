جهاز المخابرات ينفي إعادة المدعو جواد الياسري للعمل في الجهاز

2023/02/10 | 18:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى جهاز المخابرات الوطني العراقي، اليوم الجمعة، مزاعم إعادة المدعو جواد لؤي الياسري، نجل محافظ النجف السابق، للعمل في الجهاز.وذكر بيان للجهاز ، أنه “ينفي الاخبار التي تداولتها بعض الشخصيات السياسية والاعلامية عن اعادة المدعو جواد لؤي الياسري للعمل في الجهاز، مؤكداً انه تم احالته القضاء وعزله من الوظيفة واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه”.

وشدد على “اهمية توخي الدقة في تداول مثل هذه الاخبار”، داعياً كافة وسائل الاعلام والشخصيات والجهات ذات العلاقة الى “عدم الانجرار خلف الدعايات المغرضة التي تحاول النيل من المؤسسة الامنية وتسعى لإضعاف ثقة المواطن العراقي بها”.

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