وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يؤكدان ضرورةِ تعزيز العلاقات الثنائيَّة والتنسيق المُشترَك

2023/02/10 | 18:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير

الخارجيَّة فؤاد حسين، اليوم الجمعة،

خلال لقائه وزير خارجيَّة الولايات

المتحدة الأمريكيَّة أنتوني بلينكن،

يؤكدان ضرورةِ تعزيز العلاقات

الثنائيَّة والتنسيق المُشترَك.

وذ

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