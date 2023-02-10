وفد نيابي عراقي ينظم وقفة بمجلس الشعب السوري تضامناً مع ضحايا الزلزال (فيديو)

2023/02/10 | 18:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم وفد نيابي عراقي، اليوم الجمعة،

وقفة داخل مجلس الشعب السوري تضامناً مع

ضحايا الزلزال.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للنائب

الأول لرئيس مجلس النواب محسن

المندلاوي وتلقته وكالة نون الخبرية،

أن "رئيس مجل

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