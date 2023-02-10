2023/02/10 | 18:35 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: t89unsaAA9s

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الزلازل والأَيات الكونية | على درب النور مع الشيخ د. وليد الحسيني) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الزلازل والأَيات الكونية | على درب النور مع الشيخ د. وليد الحسيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).