2023/02/10 | 18:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 42glcc4IWDk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مواطنون لوان نيوز: كلها "كذب بكذب" وكل اسعار المواد "زادت ما نقصت"!) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مواطنون لوان نيوز: كلها "كذب بكذب" وكل اسعار المواد "زادت ما نقصت"!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).