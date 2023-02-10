الوفد العراقي بواشنطن: الإجراءات الحكومية تهدف إلى إصلاح النظام المصرفي

2023/02/10 | 19:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الوفد العراقي برئاسة وزير

الخارجية فؤاد حسين والمتواجد حالياً

في العاصمة الأميركية واشنطن، اليوم

الجمعة، أن الإجراءات الحكومية تهدف

إلى إصلاح النظام المصرفي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد

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