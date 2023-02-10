"نجل محافظ النجف السابق"... المخابرات العراقية تكشف النقاب بشأن اعادة تعيين ضابط مدان بالمخدرات

2023/02/10 | 19:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى جهاز المخابرات العراقي، اليوم

الجمعة، الأنباء المتداولة عن عودة

المدان بتجارة المخدرات،"جواد لؤي

الياسري" نجل محافظ النجف السابق، إلى

العمل بالجهاز.

وتداولت شخصيات سياسية وإعلامية عبر

مواقع التوا

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