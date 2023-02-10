2023/02/10 | 19:30 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zuZ1pOGXjJ8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج بترودولار| التميمي: الجهات الرقابية لا تملك بيانات عن طبيعة المواد المستوردة للعراق) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. برنامج بترودولار| التميمي: الجهات الرقابية لا تملك بيانات عن طبيعة المواد المستوردة للعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).