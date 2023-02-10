2023/02/10 | 19:33 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفاع حجم التبادل التجاري بين العراق والصين إلى أكثر 53 مليار دولار في 2022 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/02/10 | 19:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع حجم التبادل التجاري بين العراق والصين إلى أكثر 53 مليار دولار في 2022) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع حجم التبادل التجاري بين العراق والصين إلى أكثر 53 مليار دولار في 2022) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).