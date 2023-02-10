الداخلية توجه بإيقاف نقل المدربين خارج اختصاصاتهم

2023/02/10 | 19:36 - المصدر: بغداد اليوم

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خلال اجتماعه مع مديرية التدريب والتأهيل

الدكتور العوادي يوجه بإيقاف نقل المدربين خارج اختصاصهم.

وجه الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية الدكتور حسين العوادي بإيقاف نقل المدربين المختصين من مديرية التدريب والتأهيل إلى مديرية أخرى للعمل خارج اختصاصاتهم.

الدكتور العوادي خلال أجتماعه مع مدير وملاك مديرية التدريب والتأهيل حثهم على بذل المزيد من الجهود لغرض تطوير عمل مديرية التدريب والتأهيل ووضع الخطط الآنية والمستقبلية بما يتلائم مع عمل وإحتياجات الوزارة ، كما اطلع سيادته على نشاطات ومنجزات المديرية.

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