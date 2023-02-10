تعليق حكومي بشأن ظهور

2023/02/10 | 19:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أكد مسؤول حكومي في ديالى، اليوم الجمعة، عدم امتلاكهم معلومات قاطعة عن حقيقة ظهور عناكب "الارملة السوداء" في المحافظة، مؤكدًا العمل على تدقيق المعلومات الاسبوع المقبل مع بدء الدوام الرسمي.

وقال قائممقام قضاء الخالص (18 كم شمال بعقوبة) عدي الخدران في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الانباء التي اوردتها منصات التواصل الاجتماعي عن رصد العناكب السامة المعروفة بالارملة السوداء في بساتين قرى التحويلة شرق الخالص لم تتأكد لدينا حتى اللحظة ولم يصلنا اي شي رسمي حيالها".

واضاف: "تابعنا ما نشر في بعض منصات التواصل الاجتماعي وسيتم اجراء تدقيق للمعلومات بداية الاسبوع القادم"، مؤكدا بأن "هذه الفصيلة من العناكب لم ترصد منذ سنوات طويلة في الخالص والارياف القريبة منها".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت انباء عن رصد اول ظهور للعناكب السامة المعروفة بالارملة السوداء في بعض بساتين قرى التحويلة شرق الخالص.

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