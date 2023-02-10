المغرب ينهي مهام سفيره في فرنسا بعد خطوة أشعلت غضب المملكة

2023/02/10 | 19:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهى المغرب مهام سفيره في فرنسا محمد بنشعبون، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام محلية في سياق جفاء بين الرباط وباريس إذ اتُّهمت الأخيرة بالوقوف وراء توصية البرلمان الأوروبي المنتقدة لأوضاع حرية الصحافة في المغرب.

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