سلالة للحمى القلاعية تصل العراق للمرة الأولى وتهدد حياة الماشية

2023/02/10 | 19:41 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتم مراقبة مرض الحمى القلاعية الموجود في العراق منذ عقود عن كثب بسبب انتقاله السريع وتأثيره الاقتصادي المدمر، لكن هذا العام يتميز بشدة الإصابات غير المسبوقة منذ سنوات.

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