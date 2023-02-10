2023/02/10 | 19:45 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 10 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: أعلنت شركة فلاي بغداد للطيران، الجمعة، عن استعدادها لنقل مواد الإغاثة...

ظهرت المقالة طيران فلاي بغداد تعلن عن نقل مواد الإغاثة والمساعدات مجاناً الى سوريا أولاً على المسلة.

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