2023/02/10 | 19:45 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 10 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: اكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة،...

ظهرت المقالة مظهر صالح: حزم البنك المركزي ستسرع مستويات تلبية الطلب على العملة الأجنبية أولاً على المسلة.

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