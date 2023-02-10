2023/02/10 | 20:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى مكتب التحقيقات الفيدرالي، الجمعة، تفتيشًا لمنزل نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس في ولاية إنديانا، بحسب ما ذكره مصدر مطلع لشبكة CNN.

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