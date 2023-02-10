2023/02/10 | 20:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني توعد وزير العدل التركي،اليوم الجمعة، بالتحقيق مع ملاك العقارات التي انهارت جراء الزلزال العنيف، الذي ضرب البلاد وأدى لمقتل الآلاف، قائلا إنه جرى منعهم من السفر.وقال المسؤول التركي في تصريح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تركيا تمنع أصحاب العقارات المنهارة من السفر المركز الخبري الوطني.

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