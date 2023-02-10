كازاخستان تسجل هزة أرضية بقوة 4.4 درجة

2023/02/10 | 20:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة رصد الزلازل التابعة لوزارة الطوارئ في كازاخستان، اليوم الجمعة، تسجيل هزة أرضية بلغت شدتها 4.4 درجة بمقياس ريختر على الحدود مع روسيا.وتم تسجيل الهزة في الساعة 18:35 بالتوقيت […]

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