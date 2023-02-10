2023/02/10 | 20:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: pWTEp7uhWtI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بسبب إغلاق مركز توزيع المنتجات النفطية.. شحة مادة البنزين في ذي قار | تقرير: نور السعيدي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بسبب إغلاق مركز توزيع المنتجات النفطية.. شحة مادة البنزين في ذي قار | تقرير: نور السعيدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).