الوحيد في العاصمة.. الجزيرة نت ترصد صعوبات تواجه المسافرين عبر مطار بغداد الدولي

2023/02/10 | 21:12 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد 4 عقود على بناء مطار بغداد الدولي يواجه المسافرون صعوبات جمة، سواء من حيث الإجراءات الأمنية أو ما يتعلق بالبنية التحتية للمطار، وسط تأكيدات من سلطة الطيران المدني على إعادة تأهيله.

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