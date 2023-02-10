شاهد ما حدث لمراسل خلال مؤتمر صحفي لحاكم ولاية أوهايو

2023/02/10 | 21:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقل مراسل محطة "NewsNation" ، إيفان لامبرت الأربعاء خلال مؤتمر صحفي حول خروج قطار عن مساره في أوهايو

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