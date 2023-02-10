2023/02/10 | 21:18 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجيّة العراقي يلتقي المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص لشؤون المناخ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/02/10 | 21:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجيّة العراقي يلتقي المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص لشؤون المناخ) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجيّة العراقي يلتقي المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص لشؤون المناخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).